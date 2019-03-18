После обвинения мигрантов в изнасиловании жители столицы Якутии вышли на митинг

Вечером 17 марта в Якутске прошел несанкционированный антимигрантский митинг. На Комсомольской площади столицы республики собрались десятки горожан – по разным данным, от ста до двухсот человек.

Призыв собраться и показать «сплоченность народа саха» распространялся целый день по социальным сетям и мессенджерам. Неизвестный автор разослал его в ответ на события минувшей ночи, когда похитили и изнасиловали жительницу Якутска.

По данным следствия, женщину, которая возвращалась домой после полуночи, неизвестный мужчина силой затащил в машину, увез в сторону гаражей и совершил изнасилование. После этого злоумышленник отвез жертву в автомастерскую, где находились двое его знакомых, а сам уехал. После того, как эти двое уснули, женщине удалось сбежать.

В настоящее время подозреваемый задержан. Его обвиняют сразу по двум статьям УК РФ: «Изнасилование» и «Похищение человека». Свою вину мужчина признал. Якутский городской суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Со слов потерпевшей, ее похитил и изнасиловал один человек. Поэтому двое знакомых подозреваемого стали фигурантами уголовного дела о незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс. И хотя представители правоохранительных органов официально не подтверждают национальность насильника, соцсети и иные источники пестрят сообщениями о том, что в его совершении подозревают мигрантов.

ys3_tymsyy Антимигрантский митинг в Якутске

Так, свой комментарий опубликовала пресс-служба республиканского отделения партии «Единая Россия»: «В Якутске произошло резонансное преступление, совершенное мигрантом из Средней Азии. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, ведётся следствие. Происшествие всколыхнуло население. Важно, чтобы никто не пытался воспользоваться сложившейся ситуацией и сыграть на эмоциях людей. В Якутии проживают представители более ста народов, которые веками, в течение всей непростой истории своего развития старались жить в мире и согласии. Без такого настроя выжить в условиях Крайнего Севера невозможно. Вопрос находится на контроле у руководства республики. Значит будут предприняты необходимые меры и сделаны нужные выводы. Главное сейчас – сохранить здравый смысл».

Свое мнение по поводу митинга на Комсомольской площади высказал на своей страничке в соцсетях блогер и журналист Дмитрий Михайлов: «Где были эти поборники нравственности, когда выяснилось, что отец Мелетий насиловал детей (87 эпизодов, дали 17 лет)? А кто-нибудь что-нибудь сказал за педофила, который полгода насиловал своих брата и сестру? Где были эти товарищи, когда гость избил хозяина дома и изнасиловал его шестилетнюю дочь в Якутии (декабрь 2018)? Где были эти крикуны с факелами и лозунгами?

Да просто все это делали люди «своих» национальностей. Вот всем и было наплевать. Это даже не двойные стандарты, а национализм в чистом виде. Если бы по вышеописанным случаям в сводках было бы добавлено, что это был киргиз, узбек или еще кто, реакция была бы совсем другой».

По данным Следкома Якутии, в 2017 году в республике совершено 117 преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности, из них иностранцами – 6. В 2018 году из 296 преступлений этой категории иностранцы совершили 4.

Между тем сегодня в официальном аккаунте общественной организации «Ус тумсуу» в сети Инстаграм общественный деятель Тургун Попов призвал «собраться в спорткомплексе «Триумф» вечером 18 марта, чтобы такое больше не происходило».

Официальный комментарий от представителей силовых ведомств республики получить не удалось. «КП в Якутии» будет следить за развитием событий.

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