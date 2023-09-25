В Якутске закрыли девять «наливаек» и изъяли 136 литров алкоголя

В ходе рейда изъято 136 литров алкоголя. Фото: KP.RU

На общегородской планерке Окружной администрации Якутска озвучили информацию по рейдам в рамках исполнения закона «о наливайках». Об этом сообщает «Эхо столицы».

Рейды проводят сотрудники полиции совместно с территориальными органами управления.

В ходе рейда выявлено девять нарушений, составлено девять протоколов, выдано шесть предостережений, изъято 136 литров алкоголя. Всего из 71 таких объектов на сегодняшний день закрыто 9.

Отмечается, что работу по привлечению к ответственности усложняют отсутствие техпланов, в которых отражается площадь заведений. В ходе общегородской планерки заинтересованным ведомствам поручено отработать вопрос с РЦТИ.

Напомним, что в Якутске с 1 сентября в рамках борьбы с лжекафе общепитам запрещено торговать алкоголем, если их площадь меньше 75 квадратных метров. Также нельзя торговать алкоголем на расстоянии 300 метров от образовательных учреждений, от детских садов — 200 метров. Для общепита: от образовательных учреждений — 50 метров, от лабораторий, салонов красоты и спа-центров — 15 метров. Замер проводится по прямой, а не по шаговой доступности — от входа до входа.

Планировалось, что в столице республики закроются более 60 баров и кафе, торгующих алкоголем. 1 сентября, как и ожидалось, большинство заведений из списка и не подумали закрываться.

«КП – Якутия» публиковала репортаж, как владельцы «наливаек» реагируют на такие рейды и как ищут варианты, чтобы избежать закрытия своих алкоточек.

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