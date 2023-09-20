С российских видеосервисов убрали самый кассовый якутский фильм «Айта»

Режиссер фильма Степан Бурнашев считает, что миссия фильма в том, чтобы сплотить людей и показать недальновидность сепарации. Фото: кадр из фильма «Айта»

С российских видеосервисов убрали фильм «Айта» известного якутского режиссера Степана Бурнашева, сообщает издание «Ведомости».

Как рассказали изданию топ-менеджеры двух крупных видеосервисов, киноленту пришлось исключить из библиотек онлайн-платформ по требованию Роскомнадзора.

Представитель Роскомнадзора (РКН) пояснил, что служба выявила в фильме «Айта» «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России».

«В картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности. Распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо. Роскомнадзор направил владельцам аудиовизуальных сервисов требования о необходимости устранить выявленные нарушения», — отметил представитель службы.

По сюжету фильма в гибели школьницы ее родители обвиняют полицейского, русского по национальности, так как в записке девочки написано его имя — Афоня. Однако в развязке выясняется, что не все так однозначно.

В декабре прошлого года «Айта» удостоилась сразу двух наград кинофестиваля авторского кино «Зимний». Бурнашев получил приз за лучшую режиссуру, а роль начальника отдела полиции, которую исполнил Иннокентий Луковцев, была отмечена жюри фестиваля как лучшая мужская роль.

Сам режиссер заявил, что не понимает, где именно РКН углядел в «Айте» деструктивную информацию, ведь миссия фильма как раз в обратном — сплотить людей и показать недальновидность сепарации.

«История как раз о том, что деление людей на „своих“ и „чужих“ может привести к трагедии. Нужно в любой ситуации, даже трагической, суметь найти в себе силы вести диалог, чтобы докопаться до истины, а не обвинять огульно только за то, что человек является представителем другой культуры. Своим фильмом я хотел показать, к чему может привести разобщенность народов», — пояснил режиссер.

«Айта» вышла в российский прокат в марте этого года, ее сборы составили 26,4 миллионов рублей. Релиз «Айты» на видеосервисах состоялся в мае этого года, показ фильма анонсировали «Кинопоиск», Okko, Wink, Premier. Сейчас на этих видеосервисах фильм недоступен.

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