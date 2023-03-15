В российских кинотеатрах покажут якутский триллер «Айта»

С 30 марта начнется кинопрокат фильма «Айта» от якутского режиссера Степана Бурнашева. Он имеет богатый опыт – новая картина стала 13-й в карьере кинографа. «Айта» поднимет неоднозначную тему буллинга и необоснованной травли в обществе.

«Одна из самых главных проблем современного общества, особенно во все возрастающем информационном поле, – скорость суждений людей, основанных на домыслах и чужих доводах, что в итоге приводит к неверным заключениям и порой разрушительным человеческим трагедиям», – отмечает Бурнашев.

По сюжету фильма, в небольшом поселке школьница Айта погибает после вечеринки с одноклассниками. Общественное подозрение падает на сотрудника полиции, который подводил девочку в день трагедии.

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