Кому передадут свои депутатские мандаты Николаев, Авксентьева, Тумусов и Слуцкий

19 сентября Центризбирком Якутии примет решение о передаче вакантных мандатов народных депутатов Госсобрания Ил Тумэн. Фото: ЦИК Якутии

19 сентября Центризбирком Якутии примет решение о передаче вакантных мандатов народных депутатов Госсобрания Ил Тумэн.

Речь идет о зарегистрированных кандидатах в народные депутаты, которые возглавляли республиканские списки. Это глава Якутии Айсен Николаев («Единая Россия») и депутаты Госдумы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия – За правду»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сардана Авксентьева («Новые люди»).

Мандаты Тумусова, Слуцкого, Авксентьевой будут переданы следующим в порядке очередности зарегистрированным кандидатам, которые не получили депутатский мандат. Мандат Айсена Николаева будет передан зарегистрированному кандидату, предложенному партией «Единая Россия», так как в их списке все кандидаты получили свои мандаты.

Как пишет Sakhaday, Айсен Николаев передает свой мандат участнику СВО Василию Егорову.

Василий Егоров – директор ГБУ «Республиканский центр подготовки спортивного резерва», командир добровольческого штурмового батальона «Барс-2». На выборах в Ил Тумэн был первым номером Строительной региональной группы.

Ранее мы писали, кто пройдет в Ил Тумэн по одномандатным округам и по партийным спискам.

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