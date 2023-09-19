В Якутске скончалась женщина, пострадавшая от падения конструкции с баннером

Фото: пресс-служба Восточного МСУТ СК России

18 сентября женщина, пострадавшая от падения конструкции с баннером около речпорта Якутска, скончалась в реанимации. Об этом сообщает издание SakhaDay.

58-летняя Клавдия Захарова умерла около 17:00 часов, не приходя в сознание. Она перенесла несколько тяжелых операций, врачи три дня боролись за нее. Но, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Напомним, пострадавшая 16 сентября приехала в Якутск из улуса погостить к родственникам. В тот же день в городе усилился шквальный ветер, который привел к трагедии.

Восточное следственное межрегиональное следственное управление на транспорте Следкома России завело уголовное дело по факту падения рекламного щита с баннером.

Дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

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