Пострадавшая от падения баннера в Якутске женщина находится в крайне тяжелом состоянии

Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Фото: скриншот видео

Женщина, 16 сентября пострадавшая в результате падения рекламного баннера в районе Речпорта Якутска, находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщили «КП-Якутия» ее родственники.

По их словам, женщина только сегодня приехала в город из улуса. Видео последствий инцидента можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

«Операция еще идет, не можем пока ничего подробнее сообщить. Делом занимаются следственные органы, которые сегодня работали на месте происшествия», — добавили они.

Семья пострадавшей говорит, что владелец баннера с ними еще не связался.

«В любом случае мы будем до конца добиваться, чтобы ответственные понесли наказание. Каждый владелец потенциально опасных объектов должен обеспечить безопасность установки сооружения», — отмечают родственники.

Сейчас родственникам важна любая информация от свидетелей. В первую очередь нужны видео с видеорегистраторов автомобилей, припаркованных перед баннером в районе Речпорта. Имеющих информацию просят обращаться по телефонам 8 924 173-51-21, 8 924 664-19-75.

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