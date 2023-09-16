В Якутске начата доследственная проверка по факту падения баннера, из-за которого пострадала женщина

Инцидент произошел днем 16 сентября на территории Речного порта Якутска. Фото: пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте

В Якутске проводится доследственная проверка по факту падения баннера, в результате чего пострадала женщина, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

Инцидент произошел днем 16 сентября на прилегающей территории Речного порта города Якутска. На 58-летнюю женщину упал баннер, ее госпитализировали в реанимацию. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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