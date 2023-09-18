Следком возбудил уголовное дело по факту падения баннера на женщину в Якутске

По факту падения баннера на женщину возбуждено уголовное дело. Фото: Восточное МСУТ СК России

Возбуждено уголовное дело по факту падения рекламного щита с баннером в Якутске, в результате которого пострадала женщина, сообщило Восточное следственное межрегиональное следственное управление на транспорте Следкома России.

Напомним, происшествие случилось 16 сентября на прилегающей территории речного порта города. Из-за сильного ветра на женщину 1965 г.р. упал рекламный щит с баннером.

Пострадавшая находится в реанимации.

Дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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