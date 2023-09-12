В Якутии ищут трех пропавших рыбаков

Лодка, на которой выехали пропавшие рыбаки. Фото: соцсети

6 сентября из села Булуус Намского улуса трое рыбаков на лодке по реке Лене выехали в сторону Кобяйского улуса и пропали, сообщает МЧС по Якутии.

Известно, что они на лодке с госномером 0883 уехали в сторону острова Никада в Кобяйском улусе. Со слов супруги одного из рыбаков, мужчины должны были вернуться 8 сентября, но этого не произошло, и их родные подняли тревогу.

11 сентября поиски проводились силами местного населения и родственниками, но положительных результатов не дали.

На данный момент поисковые работы проводятся группой спасателей республиканской службы спасения, сотрудниками Центра ГИМС и местным населением. Всего к поисковым работам привлечены 10 человек и 4 техники.

Знающих об их местонахождении просят сообщить по номеру 89681555858 (администрация Тюбинского наслега Намского района) или обратиться в ЕДДС Намского района: 8411-62-42-508.

Как стало известно «КП – Якутия» на реке найдены два пластиковых ящика для хранения вещей. Возможно, они принадлежат пропавшим рыбакам.

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