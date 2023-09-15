На поиски трех пропавших рыбаков в Намском районе вылетел вертолет МЧС России

Ранее были обнаружены вещи рыбаков и три спасжилета. Фото: МЧС по Якутии

15 сентября из Якутска в Намский район направлен вертолет Ми-8 МЧС России для поисков трех пропавших рыбаков.

Напомним, 6 сентября из села Булуус Намского района трое рыбаков на лодке с госномером 0883 выехали в сторону Кобяйского района по реке Лене и пропали. Мужчины должны были вернуться 8 сентября, но этого не произошло, и их родные подняли тревогу.

На поиски вышли местные жители. На предполагаемом месте нахождения рыбаков (на берегу протоки реки) они обнаружили два рыболовецких пластиковых ящика. На данный момент поисковые работы проводятся группой спасателей республиканской службы спасения, сотрудниками Центра ГИМС и местным населением

Облет местности проводился в течение двух дней. В ходе облета 13 сентября было обнаружено полотно, напоминающее навес оранжевого цвета. Также в ходе поисковых работ у острова Лякирик в 20 километрах выше Сангара найдены сапоги, трекинговый ботинок, два бокса с вещами, металлическая тарелка и канистра с бензином, принадлежащие пропавшим. А также три спасжилета.

К поискам привлечены в общей сложности 30 человек, в том числе водолазы и спасатели Службы спасения Якутии, 9 плавсредств. Поисковые работы продолжаются.

По воде и на воздухе поиски велись на протяжении 150 км. Далее с нарастающим итогом обследовано 265 километров береговой линии.

– Сегодня поисковая группировка увеличена на 24 человека и 3 единицы техники, из Якутска дополнительно направлены спасатели, сотрудники ГИМС с техникой и вертолёт ведомства. Всего задействовано 75 человек и 19 единиц техники, – сообщил старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Якутии Валерий Гайдей.

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