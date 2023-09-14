Найдены вещи трех пропавших в Якутии рыбаков. Самих мужчин еще не обнаружили

Найдены вещи пропавших рыбаков. Фото: Служба спасения Якутии

В Якутии продолжаются поиски троих мужчин, отправившихся 6 сентября на рыбалку в местность острова Никада в Намском районе, сообщает Служба спасения региона.

Облет местности проводился в течение двух дней. В ходе облета 13 сентября было обнаружено полотно, напоминающее навес оранжевого цвета.

Также в ходе поисковых работ найдены сапоги, трекинговый ботинок, два бокса с вещами, металлическая тарелка и канистра с бензином, принадлежащие пропавшим.

К поискам привлечены в общей сложности 30 человек, в том числе водолазы и спасатели Службы спасения Якутии, 9 плавсредств. Поисковые работы продолжаются.

Напомним, 6 сентября из села Булуус Намского района трое рыбаков на лодке с госномером 0883 выехали в сторону Кобяйского района по реке Лене и пропали. Мужчины должны были вернуться 8 сентября, но этого не произошло, и их родные подняли тревогу.

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