В Якутске в шквальный ветер прошел «Кросс наций»

Бег отменили для девочек и мальчиков 2010 г.р. и младше из-за шквального ветра. Фото: KP.RU

Пока на реке Лена из-за шквалистого ветра отменяют навигацию для судов, в Якутске начался «Кросс наций». Несмотря на порывы ветра до 15-18 м/сек.

Как пишет «Якутск Вечерний», группу девочек и мальчиков 2010 г.р. и младше (они должны были бежать 1 км или 2 км) отменили.

Бегут старшеклассники 2008-2009 г.р. и девушки и юноши (2005-2007 г.р.), а также женщины и мужчины (2004 г.р. и старше) – 2 км. Отдельно бегут 2 км руководители.

Напомним, что с 11:30 до 14:00 перекрыто движение транспортных средств: на улице Ойунского от Каландаришвили до Дежнева; на Сергеляхском шоссе от Дежнева до Лермонтова.

Видео бега в сильный ветер можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

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