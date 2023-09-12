В Якутске 16 сентября состоится «Кросс нации-2023»

Забег начнется от стадиона «Юность». Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Всероссийский забег «Кросс нации-2023» пройдет в Якутске в субботу, 16 сентября, сообщает пресс-служба мэрии города.

Забег начнется от стадиона «Юность», регистрация участников пройдет с 09:00 до 11:30 часов. Торжественное открытие забега состоится в 11:30. Старт кросса — в 12:10.

В соревнованиях может принять участие любой желающий гражданин России. Каждому участнику на старте выдадут номер, по которому судьи определят время прохождения дистанции.

Участников разделят на возрастные группы:

— девочки и мальчики (2011 г.р. и младше) — 1 км или 2 км (по усмотрению организаторов);

— девочки и мальчики (2009-2010 г.р.), девушки и юноши (2006-2008 г.р.), женщины и мужчины (2005 г.р. и старше) — 2 км.

Отдельно состоится забег среди руководителей на дистанцию 2 км.

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места будут награждены медалями и грамотами.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.