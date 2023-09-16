Из-за сильного ветра на реке Лена временно не ходят маломерные и скоростные суда

Паромная переправа Якутск - Кангалассы приостановлена из-за сильного ветра. Фото: Sakhaday

16 сентября из-за сильного северо-западного ветра с порывами до 15-17 м/с судоходная обстановка на реке Лене осложнилась, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

Встречный ветер не позволяет выйти в рейс скоростным судам ООО «Ленатурфлот» и маломерным судам, работающим по маршруту «Якутск – Нижний Бестях».

Также скоростной рейс «Якутск - Олёкминск – Якутск» перенесен на 17 сентября в целях недопущения угрозы для жизни пассажиров судна.

На паромной переправе «Кангалассы – Соттинцы» наблюдается ограничение подачи судов из-за навального ветра. При этом паромная переправа «Якутск - Нижний Бестях» функционирует согласно расписанию.

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