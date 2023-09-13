Как будет ездить автобус №18. Фото: мэрия Якутска

В эту субботу, 16 сентября, Якутск примет участие в традиционном всероссийском забеге «Кросс нации», в связи с этим некоторые улицы в городе будут перекрыты, предупреждает мэрия.

Так, с 11:30 до 14:00 ограничат движение транспортных средств:

— на улице Ойунского от Каландаришвили до Дежнева;

— на Сергеляхском шоссе от Дежнева до Лермонтова.

Подробнее о времени, дистанциях и регистрации на забег — по ссылке.

Маршрутные автобусы № 5, 17, 18, 35, 100, 108 будут ездить по следующим схемам объезда:

Автобус №108. Фото: мэрия Якутска

Автобус №100. Фото: мэрия Якутска

Автобус №35. Фото: мэрия Якутска

Автобус №17. Фото: мэрия Якутска

Автобус №5. Фото: мэрия Якутска

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