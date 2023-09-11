Какой процент партий прошел в Ил Тумэн в результате выборов

Фото: t.me/vyakutiaru

По данным ЦИК Якутии, партии получили 69 мест, а еще одно занял самовыдвиженец:

«Единая Россия» – 55 мандатов

Из них 33 получила по одномандатным округам, а 22 по партийным спискам

«Новые люди» - 6 мандатов

Один по округу, а пять по спискам

КПРФ – 4 мандата (по спискам)

СРЗП – 3 мандата (по спискам)

ЛДПР – 1 мандат (по спискам)

Самовыдвиженец Владимир Поскачин – 1 мандат

Напомним, что после обработки 100% протоколов результаты определились следующие:

«Единая Россия» – 54,36%.

«Новые люди» – 14,17%.

КПРФ – 13,16%

«Справедливая Россия — За правду» – 9,39%

ЛДПР – 5,39%

Партия «Родина» набрала 1,02% и не проходит в Ил Тумэн.

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