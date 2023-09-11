Какой процент партий прошел в Ил Тумэн в результате выборов

Фото: t.me/vyakutiaru
По данным ЦИК Якутии, партии получили 69 мест, а еще одно занял самовыдвиженец:
«Единая Россия» – 55 мандатов
Из них 33 получила по одномандатным округам, а 22 по партийным спискам
«Новые люди» - 6 мандатов
Один по округу, а пять по спискам
КПРФ – 4 мандата (по спискам)
СРЗП – 3 мандата (по спискам)
ЛДПР – 1 мандат (по спискам)
Самовыдвиженец Владимир Поскачин – 1 мандат
Напомним, что после обработки 100% протоколов результаты определились следующие:
«Единая Россия» – 54,36%.
«Новые люди» – 14,17%.
КПРФ – 13,16%
«Справедливая Россия — За правду» – 9,39%
ЛДПР – 5,39%
Партия «Родина» набрала 1,02% и не проходит в Ил Тумэн.
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