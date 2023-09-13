Стал известен список депутатов Гордумы Якутска

21 мандат в Гордуму получила партия «Единая Россия». Фото: KP.RU

Якутская городская территориальная избирательная комиссии подвела итоги выборов в Городскую думу.

Напомним, по одномандатным округам, 13 мандатов из 15-ти забрала партия «Единая Россия», два получили самовыдвиженцы. По партийным спискам также подавляющее большинство забрала партия власти. Таким образом, в итоге 21 мандат в Гордуму получила партия «Единая Россия»

Вот список:

«Единая Россия» (21 мандат) – Айсен Николаев, Александр Румянцев, Альберт Семенов, Алексей Семенов, Нина Горбунова, Александр Чудиновских, Алена Никитина, Иван Салатюк, Александр Ильин, Алексей Осипов, Владимир Аммосов, Наталья Луковцева, Евдокия Евсикова, Феликс Романов, Саргылана Васильева, Владимир Слепцов, Андрей Лебедев, Яков Оконешников, Светлана Чусовская, Кирилл Соболев, Владислав Парфёнов.

«Новые люди» (2 мандата) – Нюргун Ефремов и Ольга Шерстянникова.

КПРФ (2 мандата) – Александр Яковлев и Айаан Васильев.

«Коммунисты России» (1 мандат) – Владимир Ю.

СРЗП (1 мандат) – Александр Северьянов

ЛДПР (1 мандат) – Гаврил Парахин

Самовыдвиженцы (2 мандата) – Филипп Седых и Артак Бежанян

Естественно, что часть мандатов принадлежат т.н. «паровозам», которые откажутся от них в пользу в пользу следующих по партийным спискам.

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