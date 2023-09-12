Мать из Якутска, угрожавшая отрезать пальцы сыну, ранее привлекалась за пьянство

Детей у жестокой матери изъяли и поместили в социальные учреждения. Фото: омбудсмен Якутии

Стали известны результаты проверки прокуратуры по факту жестокого обращения с детьми в Якутске, сообщает республиканская прокуратура.

Речь идет о нашумевшем наказании, которое произошло в прямом эфире. Пользователи были в шоке и распространили видео, а также сообщили в полицию. На видео женщина колотит старшего сына, а затем пугает, что отрежет ему пальцы ножницами.

После общественного резонанса личность матери была установлена полицией. Ею оказалась 32-летняя жительница села Хатассы (пригород Якутска), которая одна воспитывает трех детей. Детей у нее забрали. По данным СК, дети 2015, 2016 и 2021 годов рождения. Их поместили в социальные учреждения.

Многодетная мать объяснила, что причиной рукоприкладства в отношении 8-летнего сына стала пропажа денежных средств. О прямом эфире в соцсетях она не знала. Автором эфира является ее подруга, которая гостила в это время.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту противоправных действий в отношении детей.

В ходе проверки прокуратуры выявлено, что дети ранее в июне 2023 года на основании акта инспектора ПДН поступали в один из реабилитационных центров. Причиной стали ненадлежащие условия проживания и пьянство матери. Женщина уже тогда была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.

При этом, отмечает ведомство, женщина на учет в ПДН не поставлена, профилактические мероприятия с ней не проведены, организованная реабилитационным центром работа показала свою неэффективность.

Прокуратура внесла начальнику МУ МВД РФ «Якутское» и руководителю детского учреждения представления, которые находятся на рассмотрении.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденное следственными органами по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

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