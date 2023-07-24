Бастрыкин поручил завести дело по факту жестокого обращения с детьми в Якутии

Фото: скриншот видео из соцсетей

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту жестокого обращения с малолетними детьми в Якутске, сообщает СК РФ.

Речь идет о нашумевшем наказании, которое произошло в прямом эфире. Пользователи были в шоке и распространили видео, а также сообщили в полицию. На видео женщина колотит старшего сына, а затем пугает, что отрежет ему пальцы ножницами.

После общественного резонанса личность матери была установлена полицией. Ею оказалась 32-летняя жительница села Хатассы (пригород Якутска), которая одна воспитывает трех детей. Детей у нее забрали. По данным СК, дети 2015, 2016 и 2021 годов рождения. Старшего ребенка поместили в Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, младших в Республиканский центр содействия семейному воспитанию. К работе с детьми подключили психологов.

Многодетная мать объяснила, что причиной рукоприкладства в отношении 8-летнего сына стала пропажа денежных средств. О прямом эфире в соцсетях она не знала. Автором эфира является ее подруга, которая гостила в это время.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Якутии Виталию Кондратенко завести уголовное дело по факту противоправных действий в отношении детей и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Ход и результаты расследования уголовного дела будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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