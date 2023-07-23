В Якутии проводится проверка по факту жестокого обращения с детьми

Фото: детский омбудсмен Якутии

По факту жестокого обращения с малолетними детьми в селе Хатассы проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК РФ по Якутии.

По предварительным данным, в селе Хатассы города Якутска 32-летняя женщина допускала в отношении своих детей 2015, 2016 и 2021 годов рождения жестокое обращение и рукоприкладство с трансляцией в прямом эфире неопределенному кругу лиц.

В настоящее время дети помещены в реабилитационный центр, им оказывается психологическая помощь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее в якутских соцсетях и пабликах широко разошлось видео, где женщина наказывает своих детей. Экзекуция случайно попала в прямой эфир на платформе «BIGO LIVE». Пользователи были в шоке и распространили видео, а также сообщили в полицию.

Больше всех досталось старшему мальчику дет 8-10. Со словами «как до вас не доходит, почему берете?», она начинает трясти мальчика и швыряет его на пол. Затем она возвращается с ножницами и угрожает, что сейчас отрежет мальчику пальцы.

После общественного резонанса личность неадекватной матери была установлена полицией. Ею оказалась 32-летняя жительница села Хатассы (пригород Якутска).

Как стало известно, комиссия по делам несовершеннолетних забрала у матери троих детей. Старшего ребенка поместили в Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, младших в Республиканский центр содействия семейному воспитанию. К работе с детьми подключат психологов.

Многодетная мать из Хатасс объяснила, почему избивала своего сына. 32-летняя женщина одна воспитывает трех детей. По ее словам, причиной рукоприкладства в отношении 8-летнего сына, стала пропажа денежных средств.

О прямом эфире в соцсетях она не знала. Автором эфира является ее подруга, которая гостила в это время. По данным СК, дети 2015, 2016 и 2021 годов рождения.

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