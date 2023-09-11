Квартиры в элитном микрорайоне Lena Pillars в Якутске обещают сделать доступными

Строительство нового микрорайона должно обеспечить жильем более 12 тысяч человек. Фото: мэрия Якутска

В рамках Восточного экономического форума Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и OOO Специализированный застройщик Речной порт «Якутск» подписали соглашение о сотрудничестве.

Речь идет о строительстве нового жилого микрорайона на территории Якутского речного порта, который получил название Lena Pillars (Ленские столбы).

Ранее «КП – Якутия» писала об этом масштабном проекте, который должен полностью преобразить район Речпорта. Реализация проекта должна начаться уже в 2023 году и продлится она до 2033 года. В строительстве будет семь очередей. Первые дома планируется сдать уже в 2026 году. Вложения в проект составят около 53 миллиардов рублей, однако сумма еще может меняться. Подробнее читайте по ссылке.

Проект реализует ООО «Речной порт «Якутск», компания ведёт подготовительные работы, приступила к разработке проектно-сметной документации. В настоящее им выкуплен земельный участок с кадастровым номером.

В прошлом году на ВЭФ было подписано соглашение о реализации проекта. Теперь инвестор получил статус резидента ТОР «Якутия». Отмечается, что с 2012 года численность населения Якутска выросла с 296 тысяч до 378 тысяч человек. Строительство нового квартала в районе Речного порта должно обеспечить более 12 тысяч человек современным качественным жильём.

Генеральный директор OOO СЗ Речной порт «Якутск» Алексей Тарасов сообщил, что налоговые льготы, инфраструктурная поддержка и административные преференции, которые предприятие получает в качестве резидента территории опережающего развития, позволяют инвестору уверенно решать задачи, предусмотренные планом проекта.

– Новые квартиры будут доступными, в том числе благодаря условиям уникальной для страны программы льготного жилищного кредитования. Будут построены объекты социальной инфраструктуры, благоустроена территория, проведены озеленительные работы. К 400-летию Якутска в городе появится современный и удобный для жизни новый жилой микрорайон, – отметил он.

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