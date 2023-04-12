В 2023 году в Якутске приступят к проекту элитного микрорайона Lena Pillars за 53 миллиарда рублей

Так сейчас выглядит Речпорт Якутска. Фото: Википедия/LxAndrew

Проект строительства нового элитного микрорайона Lena Pillars на территории Речпорта Якутска будет осуществлён с 2023 по 2033 годы. Отмечается, что в строительстве будет девять очередей.

Об этом сообщил полпред президента России по ДФО Юрий Трутнев на совещании в Якутске.

Проект реализует ООО «Речной порт «Якутск», компания ведёт подготовительные работы, приступила к разработке проектно-сметной документации. Инвестор рассчитывает на получение статуса резидента ТОР «Якутия». Вложения в проект составят 52,9 миллиарда рублей.

Отмечается, что предусмотрено строительство 33 многоквартирных домов общей жилой площадью 362,9 тыс. кв. метров, из которых 16 тыс. кв. метров займут коммерческие площади, будут созданы 2502 отапливаемых машиноместа.

Также запланировано строительство четырёх детских садов на 350 мест каждый и двух общеобразовательных школ на 1100 мест каждая. Будет выполнено благоустройство и озеленение территории, появятся спортивные объекты и водно-оздоровительный комплекс, зоны отдыха, пешеходная набережная и лодочная станция.

Напомним, что соглашение о реализации проекта было подписано на ВЭФ в сентябре 2022 года между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Якутии и компанией «Старвей Логистика».

Сообщалось, что в архитектурной концепции заложены отсылки к главной достопримечательности Якутии — Ленским столбам.

Главный исполнительный директор компании «Старвей Логистика» Владимир Кожокарь рассказал, что в микрорайоне будут построены современные жилые дома разной этажности с закрытыми дворами.

– Главным украшением станет благоустроенная пешеходная набережная с арт-объектами, световыми инсталляциями, прекрасными видами на реку и восходящее солнце. Набережная и новый район станут любимым местом отдыха всех горожан и центром притяжения туристов, а также фоном для памятных фотосессий в Якутске, — добавил он.

Застройщик должен был подать заявку на расширение территории опережающего развития «Якутия» до конца 2022 года.

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