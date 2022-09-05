В Якутске построят новый элитный микрорайон Lena Pillars

Фото: erdc.ru

В Якутске планируется построить новый микрорайон на берегу Лены, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Соответствующее соглашение о партнерстве на ВЭФ заключили Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Якутии и компания «Старвей Логистика».

В архитектурной концепции заложены отсылки к главной достопримечательности Якутии — Ленским столбам. Сумма инвестиций в проект комплексной застройки составит порядка 53 миллиардов рублей.

Отмечается, что будет построено более 360 тысяч квадратных метров жилья и создано до 2000 новых рабочих мест.

Торжественная церемония подписания состоялась в рамках Восточного экономического форума-2022 в присутствии главы Якутии Айсена Николаева.

Главный исполнительный директор компании «Старвей Логистика» Владимир Кожокарь рассказал, что в микрорайоне будут построены современные жилые дома разной этажности с закрытыми дворами.

«Главным украшением станет благоустроенная пешеходная набережная с арт-объектами, световыми инсталляциями, прекрасными видами на реку и восходящее солнце. Набережная и новый район станут любимым местом отдыха всех горожан и центром притяжения туристов, а также фоном для памятных фотосессий в Якутске», — добавил он.

По соглашению до конца 2022 года застройщик подаст заявку на расширение территории опережающего развития «Якутия». Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики окажет застройщику содействие в инфраструктурном обеспечении и получении мер поддержки.

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