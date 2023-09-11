Худшую явку на выборах главы Якутии показали Мирнинский и Нерюнгринский районы

Общая явка составила 48,41% (314 914 человек). Фото: скриншот сайта ЦИК Якутии

Центризбирком республики обработал 99,88% протоколов. Согласно этим данным на выборах руководителя региона общая явка составила 48,41% (314 914 из 650 526 избирателей).

Самую худшую явку показали два промышленных региона Мирнинский (36,04%) и Нерюнгринский (28,31%). Тем не менее, Айсен Николаев там смог набрать высокие проценты – 65,19% и 64,76% соответственно.

Лидерами по явке стали Оленекский (83,75%) и Горный (74,13%) районы.

Столица по явке оказалась на 27-м месте. В Якутске явка составила 45,35 % (101 088 избирателей из 222 912 человек).

По предварительным результатам в Якутске голоса распределились следующим образом:

Айсен Николаев – 66,88 % (67518 избирателей)

Виктор Губарев – 16,59% (16748 избирателей)

Гаврил Парахин – 7,96% (8034 избирателя)

Игорь Борисов – 5,94 % (6000 избирателей)

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