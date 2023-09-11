По итогам выборов определены главы девяти районов Якутии

Трое действующих глав переизбраны на новый срок, в шести районах избраны новые руководители. Фото: ЦИК Якутии

Стали известны результаты выборов глав районных администраций. Трое действующих глав переизбраны на новый срок, в шести районах избраны новые руководители.

Переизбраны глава Горного района Никита Андреев, Намского – Юрий Слепцов, Кобяйского – Иван Левин.

Новыми главами стали Денис Барков в Верхнеколымском улусе, Айаал Бурцев — в Таттинском, Василий Аммосов — в Усть-Алданском, Александр Азаров — в Усть-Майском, Валерий Сидорин — в Усть-Янском и Иннокентий Стручков — в Эвено-Бытантайском.

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