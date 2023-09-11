«Получить доверие избирателей во второй раз сложнее». На выборах главы Якутии победил Айсен Николаев с результатом 75%

Айсен Николаев поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании. Фото: Андрей СОРОКИН

По состоянию на утро понедельника, 11 сентября, ЦИК Якутии обработал 99,63% протоколов УИК. По предварительным данным, явка составила 48,4%. Это значит, что проголосовало 313 281 человек из 647 309 избирателей.

Безоговорочную победу одержал действующий глава Якутии – Айсен Николаев. Он набрал 75,81% голосов.

Голоса других кандидатов распределились следующим образом:

Виктор Губарев, КПРФ — 10,39%

Гаврил Парахин, ЛДПР — 5,68%

Игорь Борисов, «Коммунисты России» — 5,20%

Сам Айсен Николаев поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании.

– Получить доверие избирателей во второй раз сложнее, ведь люди оценивают дела, которые сделаны на посту главы крупнейшего региона страны. Спасибо всем, кто снова поддержал меня! Ваше доверие дает мне уверенность и силы трудиться во благо родной Якутии, – сказал он.

Выборные баталии остались позади, начинается новый день и каждого из нас ждут новые задачи. Уверен, все вместе, с уважением друг к другу, мы будем добиваться общей цели - благополучия каждого якутянина. Нас в республике миллион, и я буду дальше работать, чтобы у людей во всех уголках огромной Якутии была возможность счастливо жить, трудиться и творчески развиваться, растить детей, достойно жить в старшем возрасте.

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