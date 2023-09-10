Явка на выборах по состоянию на 12:00 в Якутии по-прежнему низкая

В Якутске проголосовало всего 32,49% избирателей. Фото: ЦИК Якутии

На 12:00 часов 10 сентября общая явка, по предварительным данным, составила 37,77 % – это 244 044 человека.

Высокая явка сохраняется в Оленекском эвенкийском национальном районе – 74,30 %.

Также в первой пятерке районов по явке находятся:

Верхневилюйский улус (район) – 64,52 %;

Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район) – 62,96 %;

Горный улус – 62,32 %;

Усть-Алданский улус (район) – 56,55 %

В Якутске проголосовало всего 32,49% избирателей.

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