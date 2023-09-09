Впереди Оленекский район: итоги второго дня выборов в Якутии

94-летний житель Оленекского района Николай Иванович Николаев. Фото: Центризбирком Якутии

На 20:00 9 сентября явка избирателей в Якутии на выборах составила 34,36%, сообщил региональный Центризбирком.

Проголосовало 222 015 человек.

Самая высокая явка в Оленекском эвенкийском национальном районе — 72%.

Также в первой пятерке районов по явке находятся: Анабарский — 60,6%, Верхневилюйский — 60%, Горный — 57%, Таттинский — 51,5%.

В последний день голосования избирательные участки, как и в предыдущие дни, будут работать с 8:00 утр до 20:00.

Узнать свой участок — по ссылке.

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