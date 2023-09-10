ТИК Нюрбы опроверг сообщение о нарушениях на выборах в вахтовом поселке Накын

Блогер требует признать выборы в поселке Накын незаконными. Фото: скриншот видео

Известный блогер Олесь Петрович сообщил, что в вахтовом поселке Накын произошли грубейшие нарушения на выборах, которые тянут на уголовное преступление за фальсификацию выборов.

Блогер записал видео, на котором попросил прокуратуру, МВД совместно с ЦИК республики провести проверку и признать выборы в поселке Накын незаконными – аннулировать их.

– Мы уже знаем, что если гражданин голосует вне места прописки, он должен до 4 сентября подать заявление через Госуслуги, МФЦ или свой УИК. Заинтересованные лица, зная об этом, и пользуясь тем, что Накын является закрытым поселком, организовали добровольно-принудительное голосование по факту явки на место работы. По словам заместителя председателя избирательной комиссии Рачинского, заявления принимаются на месте якобы в целях не ущемления прав избирателей. Но это и есть грубейшее нарушение закона о выборах, – утверждает Олесь Петрович.

Он обратил внимание, что количество избирательных бюллетеней 900 штук. По его словам, якутян в вахтовом поселке меньше 200, остальные являются жителями других регионов.

– На момент начала выборов нюрбинский ТИК прекрасно знали, сколько заявлений было подано через Госуслуги, МФЦ и УИК до 4 сентября. Но все равно председатель отправляет 900 бюллетеней. Сам председатель, на скорую руку сформированный из числа работников ГОКа, принимает эти бюллетени и пускает в ход. Уже за первый день в Накыне проголосовало 263 человека.

Как сообщила изданию «Якутия 24» председатель Нюрбинской ТИК Наталья Петрова, факты о нарушениях в вахтовом поселке Накын являются голословными.

На основании решений Нюрбинского ТИК от 5 сентября о распределении избирательных бюллетеней во временный участок № 827 в поселок Накын были направлены избирательные бюллетени:

- по главе Якутии – 900 штук.

- по народным депутатам по Нюрбинскому одномандатному округу № 13 – 200 штук.

- по народным депутатам по единому округу республики – 900 штук.

– Обращаем внимание, что вахтовые работники включаются в список избирателей минуя механизм «Мобильный избиратель» и на них не распространяется ограничение включения в список избирателей до 4 сентября. Озвученные Олесем Петровичем факты, что на данном участке включены избиратели, не имеющие регистрации в республике, а также о том, что всем избирателям выдаются бюллетени по Нюрбинскому одномандатному избирательному округу, являются голословными и не подтверждаются документально, – уточнила председатель.

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