В Якутии открыты 802 избирательных участка. Фото: KP.RU

В пятницу, 8 сентября, начались выборы-2023 — якутяне выбирают главу Якутии. «КП — Якутия» рассказывает, как узнать свой участок, время их работы, как проголосовать онлайн и какие есть кандидаты.

Также в этом году пройдут выборы глав девяти районов, народных депутатов республики седьмого созыва и депутатов представительных органов районов и поселений — всего 85 избирательных кампаний муниципального уровня.

Когда пройдут выборы главы Якутии в 2023 году

Голосование пройдет в течение трех дней — 8, 9, 10 сентября.

На трех участках в вахтовых поселках, расположенных в труднодоступных и отдаленных местах, прошло досрочное голосование с 2 по 3 сентября.

Также образован избирательный участок для голосования избирателей, находящихся в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

График работы избирательных участков в Якутии

Участки открывают свои двери в 8:00 утра и закрываются в 20:00 по местному времени.

Всего работают 791 основной и 11 временных избирательных участков. На всех них ход голосования контролируют наблюдатели — 5772 человека.

Как узнать свой участок, где голосовать

Узнать свой избирательный участок можно на сайте Центризбиркома России по ссылке.

В графе укажите свой адрес. К примеру: Республика Саха (Якутия), город Якутск, Якутск, Лермонтова, 98/1. И нажмите кнопку «Искать».

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Кандидаты в главы Якутии

Борисов Игорь Алексеевич. Фото: Центризбирком Якутии

Борисов Игорь Алексеевич, 1969 г.р., место жительства — п. Жатай. Начальник группы комплектации Жатайского судоремонтного завода ПАО «Ленское объединенное речное пароходство». Выдвинут коммунистической партией «Коммунисты России».

Губарев Виктор Николаевич. Фото: Центризбирком Якутии

Губарев Виктор Николаевич, 1949 г.р., место жительства — Якутск. Народный депутат Якутии, зампредседателя госсобрания Ил Тумэн. Выдвинут коммунистической партией РФ.

Николаев Айсен Сергеевич. Фото: Центризбирком Якутии

Николаев Айсен Сергеевич, 1972 г.р., место жительства — Якутск. Действующий глава Якутии. Выдвинут партией «Единая Россия».

Парахин Гаврил Павлович. Фото: Центризбирком Якутии

Парахин Гаврил Павлович, 1972 г.р., место жительства — Якутск. Помощник депутата Госдумы РФ В.С. Селезнева. Выдвинут либерально-демократической партией России.

Можно ли проголосовать онлайн в Якутии

Дистанционное электронное голосование доступно лишь в некоторых регионах России. Якутия в их число не входит. Поэтому, чтобы отдать свой голос, нужно прийти на избирательный участок.

Куда звонить, если есть вопросы о выборах в 2023 году

Телефон горячей линии Центризбиркома России: 8(800) 200-00-20

Телефон горячей линии Центризбиркома Якутии: 8(4112) 42-50-12

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