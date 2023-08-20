В Якутии стартовало досрочное голосование в труднодоступных местностях

В отдаленных уголках региона стартовао досрочное голосование. Фото: ЦИК Якутии

20 августа началось досрочное голосование, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Центральной избирательной комиссии республики Евгения Рябченко.

Первыми в выборах главы Якутии и депутатов Ил Тумэн участвуют жители труднодоступных и отдаленных местностей, в основном в Арктике. Всего их чуть более 7 тысяч человек.

Члены избиркома отправились в оленеводческие стойбища и в вахтовые поселения. Фото: ЦИК Якутии

– Наши члены комиссий будут передвигаться на различных видах транспорта, в том числе авиа- и наземным способом. Количество участковых избирательных комиссий, участвующих в досрочном голосовании, – 85. Досрочное голосование пройдет с 20 августа по 7 сентября,– сообщил Рябченко.

Планируется охватить 6,3 тыс. избирателей в 22 районах наземным транспортом, 1,2 тыс. в 19 районах авиатранспортом. В основном это оленеводы, вахтовики, рыбаки.

Напомним, основной этап выборов 2023 года пройдет в течение трех дней – с 8 по 10 сентября.

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