Центризбирком Якутии распределил номера партий для предстоящего голосования за народных депутатов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 августа в Центризбиркоме Якутии состоялась жеребьевка для размещения наименований и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене для голосования на выборах народных депутатов Якутии седьмого созыва, сообщает пресс-центр Центризбиркома.

По результатам жеребьевки стал известен следующий порядок размещения наименований и эмблем избирательных объединений в избирательном бюллетене:

1 — Якутское отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ».

2 — Якутское региональное отделение «ЛДПР».

3 — РО в РС(Я) ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ».

4 — Якутское республиканское региональное отделение «КПРФ».

5 — Якутское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6 — ПАРТИЯ «РОДИНА» в Республике Саха (Якутия).

Ранее стало известно, что ЦИК Якутии официально зарегистрировал 4 кандидатов на пост главы республики. Это действующий глава Якутии Айсен Николаев («Единая Россия»), Гаврил Парахин (ЛДПР), Виктор Губарев (КПРФ), начальник отдела в ЛОРП Игоря Борисова («Коммунисты России»). Еще четверо претендентов из предвыборной гонки выбыли из-за недостаточного количества подписей за выдвижение.

Напомним, выборы в Якутии пройдут в течение трех дней – избирательные участки будут работать 8, 9 и 10 сентября. В этом году якутяне выбирают главу республики, народных депутатов Государственного собрания Ил Тумэн, а также депутатов в органы местного самоуправления.

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