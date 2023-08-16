Установлен владелец собаки, напавшей на детей, в Сатале

На прошлой неделе жители микрорайона Сатал пожаловались на стаю агрессивных животных. Одна из них 14 августа покусала двух детей. Хозяин собаки, сообщает Департамент ветеринарии Якутии.

15 августа сюда выехали государственные инспекторы Депвета, представители администрации Мархи и бригада по отлову животных благотворительного фонда «Помоги выжить».

Комиссия установила владельца собаки, которая напала на детей. В своей объяснительной он отметил, что пес сорвался с цепи и убежал, сейчас он на привязи. За нарушение правил содержания на него составлен протокол по ч. 1 ст. 5.4 Кодекса Якутии об административных правонарушениях.

Во время рейда выявлено еще 2 случая свободного выгула, хозяевам выданы извещения о месте и времени составления протокола.

Следующий выезд в микрорайон Сатал для контроля соблюдения правил содержания собак запланирован на 18 августа.

– Уважаемые владельцы собак, не отпускайте своих питомцев на самовыгул. Животные на самовыгуле представляют угрозу жизни и здоровью граждан, не подвергайте опасности соседей и детей, – напоминает Депвет республики.

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