Агрессивный пес собрал стаю и держит в страхе пригород Якутска

Агрессивные псы нападают на других собак и детей. Фото: скриншот видео

Жители микрорайона Сатал Якутска бьют тревогу: в округе бегает агрессивная стая из трех собак, они уже напали на нескольких детей, другого пса, лошадей и коров.

О ситуации в пригороде рассказало издание SakhaDay.

Зачинщица нападений — черная собака. По словам жителей микрорайона, она хозяйская. Сорвалась с цепи, пока хозяева праздновали. И теперь бегает по району и кусает детей.

Так, 11 августа пострадал шестилетний ребенок, которого пес укусил за ягодицу.

«Мой сын и его друг смогли дойти до дома. Там отец друга увидел рану и привез Виталия на машине к нам. В травмпункте сказали, что рана глубокая, но зашивать не стали, так как стала бы гноиться», — рассказал отец мальчика Иннокентий. Он написал заявление в полицию.

В этот же день эта же собака напала на еще одного ребенка, который приехал погостить к родственникам. Мальчика отбил от пса проезжавший мимо водитель.

Собака успела собрать вокруг себя небольшую стаю. И теперь держит в страхе микрорайон. Пишут, что они нападают на лошадей и коров.

Также есть видео, где они пытаются разорвать на части другую собаку. Осторожно: видео не для слабонервных.

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