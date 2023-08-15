В Сатал, который терроризирует стая собак, направлены отловщики

Фото: администрация Якутска

15 августа в СОНТ «Сатал» направлена бригада по отлову безнадзорных животных совместно с Департаментом ветеринарии, сообщает администрация Якутска.

Напомним, жители микрорайона пожаловались на агрессивные стаи. Только 11 августа здесь произошло сразу два нападения на детей, подробнее по ссылке.

– В последние дни отсюда поступали сигналы о хозяйских собаках, находящихся на самовыгуле, а также о случаях нападений на людей. Проводятся профилактические разъяснительные беседы с хозяевами животных о Правилах содержания собак и недопустимости самовыгула, – информирует пресс-служба мэрии.

На владельцев собак, допустивших самовыгул, будут составлены протоколы и наложен административный штраф.

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