«Убедили инвестора в необходимости школы». Мэр Якутска сообщил о планах строительства дополнительного здания гимназии в 203 микрорайоне города

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Мэр Якутска Евгений Григорьев сообщил о результатах 51-й внеочередной сессии Якутской гордумы, где было принято решение определить под комплексное развитие территории земельный участок в 203 микрорайоне города.

По словам мэра, это значит, что строительство дополнительного здания гимназии «Центр глобального образования», куда в этом году не смогли попасть 103 первоклассника, начнется уже в конце этого года.

«До этого мы вели длительные переговоры с инвестором, который планировал построить на своем участке коммерческий объект. Убедили его в необходимости строительства школы. Я пообещал людям, что пройдем все необходимые предварительные этапы в максимально сжатые сроки, с тем чтобы начать стройку до конца 2023 года», — отметил Григорьев.

С учетом разработки проекта и прохождения экспертизы, застройщик сможет приступить к строительству школы уже в конце 2023 года. Мэр Якутска отметил, что он заручился поддержкой главы Якутии Айсена Николаева. Прорабатываются вопросы финансирования для последующего выкупа построенного здания с правительством республики.

Напомним, что 103 детям 203 микрорайона отказали в приеме в «Центр глобального образования». Подробнее об этой истории можно почитать по ссылке.

Как пояснял директор гимназии Александр Чудиновских, у учебного заведения нет возможности принять такое количество учеников.

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