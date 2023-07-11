Глава Якутска встретился с родителями, чьи дети не смогли попасть в гимназию

Фото: мэрия Якутска

Евгений Григорьев сегодня встретился с родителями будущих первоклассников, которых не смогли зачислить в гимназию «Центр глобального образования» (ЦГО) в 203 микрорайоне.

Что он сказал:

– Дополнительное здание ЦГО начнут строить в этом году, а закончат в 2025 году, тогда же дети смогут пойти в новую школу.

– Этой задачей начали заниматься еще в 2021 году, вели переговоры с владельцем участка, который хотел строить не пристрой, а коммерческий объект.

– Договорились, что инвестор построит 4-этажное здание на 275 ученических мест за свой счет по механизму комплексного развития территорий. А город потом его выкупит.

– Пока здания нет, остается только подавать заявления в школу №33. Там провели хороший капремонт здания, более 40 заявлений уже поступило.

– После ввода дополнительного здания ЦГО, дети смогут перейти учиться туда, причем целым классом.

– О реакции родителей, которые выходили на пикет, напишем позже.

Напомним, что 103 детям 203 микрорайона отказали в приеме в «Центр глобального образования». Подробнее об этой истории можно почитать по ссылке.

Как пояснял директор гимназии Александр Чудиновских, у учебного заведения нет возможности принять такое количество учеников.

После этого 25 обеспокоенных мам и пап заявили, что будут выходить на пикеты каждый день по очереди. А также они планируют выйти на митинг 16 июля в 14:00 на площади Орджоникидзе.

Но мэрия отказала им в этом, сославшись на несоблюдение сроков подачи заявки. По закону уведомление о публичном мероприятии должно быть подано не ранее 15 и не позднее 10 дней до даты проведения. А родители подали заявление за 9 дней до предполагаемого митинга. При этом власти дали понять, что могут принять повторное обращение.

— Даже если подадим, не факт, что они разрешат. Поэтому 16 июля мы, возможно, проведем серию пикетов — не один пикет за день, а сразу пять. Еще думаем, — сказала представитель инициативной группы родителей Элла Алексеева.

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