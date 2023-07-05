Третий год подряд. 103 первоклассника не попали по прописке в «Центр глобального образования» в 203 микрорайоне Якутска

Фото: предоставлено родителями

История с нехваткой мест в школе одного из самых престижных районов города — 203 микрорайоне — повторяется уже третий год подряд, как была введена в эксплуатацию гимназия «Центр глобального образования».

Напомним, что в 2021 году без мест в гимназии остались 77 детей, в 2022 — 147. В обоих случаях мэрия и управление образования смогли выйти из ситуации, открыв дополнительные классы, а также увеличив наполняемость классов.

В этом году за бортом остались 103 первоклассника, живущих в этом микрорайоне. Пока им предлагают места в школе №33, которая находится в соседнем 202 микрорайоне или в школе №5 на улице Орджоникидзе. Но не все родители на это согласны.

«Наша школа стоит буквально под окнами дома, а другие школы на довольно приличном расстоянии. Как дети будут добираться туда в минус 50 градусов? Долгий путь или поездка до места учебы — серьезная нагрузка для организма ребенка, особенно первоклассника», — говорит представитель инициативной группы родителей Элла Алексеева.

Ее дочери буквально вчера пришел отказ в зачислении в «Центр глобального образования», хотя семья живет в 203 микрорайоне уже три года, а девочка закончила здесь детский сад.

Как считают родители, такое происходит из-за того, что школа проверяет только регистрацию, а не владение недвижимостью.

«В других городах администрации школ более тщательно проверяют родителей первоклассников не только на прописку, но и на предмет владения жилой недвижимостью на закрепленной за школой территории. Если бы принимали в школы детей, которые реально живут в 203 микрорайоне, то, возможно, мест хватило бы», — отмечают они.

«Наши дети не виноваты»

Фото: предоставлено родителями

5 июля родители не попавших в первые классы детей собрались для составления коллективного письма в адрес республиканских и городских властей. Подписи под ним уже поставили 45 человек.

«Наши дети не виноваты в том, что государственная политика направлена на увеличение рождаемости, но при этом не хватает школ. Ущемляются интересы наших детей», — говорится в тексте письма.

Родители предлагают открыть дополнительные первые классы в гимназии «Центр глобального образования» или в школе «Айыы Кыhата». При нехватке помещений в этих школах они просят арендовать коммерческие помещения в 203 микрорайоне и в них организовать учебный процесс.

Еще один вариант — размещение дополнительных классов в здании школы искусств и в Smart-библиотеке на улице Ларионова, 12а или помещении отдела опеки и попечительства мэрии Якутска в корпусе №8 203 микрорайона.

Реакция властей

Фото: sakha.gov.ru

Родители считают, что проблема по нехватке мест в школах в густонаселенных микрорайонах Якутска актуальна уже не одно десятилетие.

«За эти годы министерство образования и науки Якутии совместно с мэрией Якутска могли бы на корню решить проблему, правильно прогнозируя демографический рост в городе и планируя строительство школ», — добавляют они.

Еще в 2021 году управление образования Якутска называло актуальным вопрос выкупа отдельного здания для начальных классов или среднего звена.

«К сожалению, не все объекты соответствуют требованиям. Когда предлагают здание для выкупа, мы его обследуем и проверяем на предмет соответствия требованиям образовательной деятельности. Поэтому мы сейчас ищем наиболее подходящий объект в 203 микрорайоне», — говорил тогда начальник управления образования Якутска Алексей Семенов.

Однако с тех пор никаких подвижек по этому вопросу так и не появилось, хотя в мэрии буквально сегодня заявили, что работа по поиску мест строительства, помещений под перепрофилирование учебных кабинетов, источников финансирования и так далее, продолжает вестись.

5 июля в 18.30 должно состояться совещание на территории «Центра глобального образования» с участием представителей мэрии и родителей непоступивших детей. Если вопрос с зачислением детей не будет решен, родители планируют устраивать одиночные пикеты и митинги, а также обращаться во все инстанции.

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