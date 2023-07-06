«Выйдем на пикет, затем на митинг». Родители, чьи дети не попали в «Центр глобального образования», не согласились на другие школы Якутска

Фото: гимназия «Центр глобального образования»

Вечером 5 июля в гимназии «Центр глобального образования» в Якутске прошло совещание с участием представителей мэрии и родителей непоступивших первоклассников. «КП – Якутия» узнала о принятом решении.

Всего учреждению пришлось отказать 103 семьям, живущим на 203 микрорайоне. По этому поводу 45 родителей подписали коллективное письмо в адрес республиканских и городских властей с вопросом ущемления прав своих детей.

Фото: гимназия «Центр глобального образования»

По мнению семей-отказников, не все записанные в гимназию живут в данном микрорайоне. Они призвали проверять при зачислении не только прописку, но факт владения жилой недвижимостью. На совещании 5 июля власти города вновь сообщили, что все классы в гимназии заняты, и вновь предложили записаться в другие школы.

– Предложили 33 школу, почти все заявления подали туда. Нас осталось около 10 человек, кто не согласился. Мы хотим именно в «Центр глобального образования», потому что гимназия находится буквально во дворе дома, а до 33-й далековато, особенно для первоклассника в минус 50. Планируем выйти на пикет у гимназии сегодня или завтра, а также провести митинг, – прокомментировала представитель инициативной группы родителей Элла Алексеева.

Митинг у стен гимназии планируется на 16 июля.

«Единственный выход – постройка новой школы на 203 микрорайоне»

Согласно приказу о зачислении в первые классы, в «Центр глобального образования» попали 120 детей. В будущем учебном году открывается 3 первых класса по 40 учащихся.

В этом районе города требуется строительство новой школы, уверен директор гимназии Александр Чудиновских.

– В рамках инфраструктурных условий набрать новых учеников невозможно по 203 микрорайону и в «Айыы Кыhата», и у нас. Раньше был опыт выкупа помещений для открытия новых классов, но сегодня те помещения, которые есть в микрорайоне, не подходят по санитарным требованиям. Рассматривались самые разные варианты, самый основательный из них – постройка нового учреждения. Другие варианты – просто заплатка, которая все равно приведет к определенному коллапсу, – считает он.

По его словам, запись в школу №33 – вынужденный, но на данный момент единственный вариант. Руководитель учреждения добавил, что от здания гимназии до школы 440 метров, что вполне может считаться шаговой доступностью.

Справка:

Гимназия «Центр глобального образования» впервые приняла учеников в 2021 году, в 2020 году для нее было построено новое здание на 203 микрорайоне. Кроме работы в рамках ФГОС, особенность этого муниципального учреждения в формировании навыков. межкультурного взаимодействия, а также популяризация сохранения окружающей среды. Такая концепция существует с 90-х годов по линии ЮНЕСКО. Ученики участвуют в геологических, географических, биологических и экологических олимпиадах. Проводятся на английском языке соревнования по баскетболу с представителями Китая из СВФУ.

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