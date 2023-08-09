В Якутии планируют увековечить память о первом президенте Михаиле Николаеве

Фото: Николаев-центр

Айсен Николаев возглавит комиссию по увековечению памяти первого президента Якутии Михаила Николаева, об этом действующий глава республики рассказал в эфире передачи «Прямой разговор» на ГТРК «Саха».

Напомним, 5 августа ушел из жизни Михаил Николаев. В связи с этим в регионе был объявлен 4-дневный траур. Церемонии прощания прошли в Москве, Якутске, по завещанию первого президента он был похоронен на своей малой родине в селе Октемцы Хангаласского района.

– В ближайшее время подпишу решение о создании комиссии по увековечению памяти Михаила Ефимовича Николаева, нашего Первого Президента. Буду её сам лично возглавлять. Конечно, мы сделаем всё, чтобы память о великом человеке, великом сыне Якутии и России на многие столетия сохранилась, – сказал Айсен Николаев.

Отметим, имя первого президента уже носит библиотека-архив в Октемцах, преобразованная пару лет назад в Николаев-центр.

Айсен Николаев вновь подчеркнул, что уход из жизни предшественника – огромная невосполнимая утрата. Ил Дархан сказал, что первый президент сделал очень многое для каждого из якутян.

– Вся его работа, все его мысли были о будущем. Он мне всегда говорил, что не надо зацикливаться на сиюминутных проблемах. Их, конечно, надо решать. Для этого есть органы власти, которые нужно правильно настраивать, – сказал Ил Дархан.

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