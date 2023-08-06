Фото: sakha.gov

Утром 5 августа перестало биться сердце Михаила Николаева, первого президента Якутии. Даже после его ухода с поста, жители республики продолжали прислушиваться к его наставлениям как к духовному лидеру якутского народа. Чем запомнилась эта яркая историческая фигура, читайте в материале «КП – Якутии».

От Комсомола до высшего руководства родной республикой

Михаил Николаев родился 13 ноября 1937 года в селе Октемцы Орджоникидзевского (переименованного в Хангаласский) района. Как и большинство политиков своего времени начинал работать в комсомольских и партийных органах Якутии.

В 1975 году становится заместителем председателя Совета Министров Якутской АССР. С этого момента его судьба неразрывно связана с политикой с самых разных ее сторон.

Фото: nikolaevcentre.ru

С 1979 по 1985 год занимал пост министра сельского хозяйства ЯАССР. В следующие четыре года становится секретарем Якутского обкома КПСС по вопросам агропромышленного комплекса. Благодаря его инициативам предприняты смелые начинания в луговодстве, семеноводстве и земледелии. В результате Якутии удалось поставить мировой рекорд в 120 тысяч гектаров сеяных лугов в северных широтах.

Одновременно шла масштабная социальная перестройка села. На карте появились новые поселки с благоустроенными домами, школы, больницы, магазины, клубы и проложены новые дороги. В 1985 году Михаил Николаев добился открытия Якутского сельскохозяйственного института (ныне Арктический государственный агротехнологический университет).

В декабре 1989 года Николаев был избран председателем президиума Верховного Совета Якутской АССР, с апреля 1990 года возглавил высший орган власти в регионе.

В 1990 году избран I Съездом народных депутатов РСФСР в качестве члена Конституционной комиссии и принял активное участие в разработке и принятии нового Основного закона Российской Федерации.

Фото: nikolaevcentre.ru

В декабре 1991 года всенародным голосованием на альтернативной основе Николаев стал первым президентом Республики Саха (Якутия). В 1996 году был переизбран на второй срок.

В январе 2002 года назначен представителем в Совет Федерации Федерального Собрания России от правительства Якутии.

В декабре 2011 года Николаев по федеральному списку партии «Единая Россия» избран депутатом Государственной думы VI созыва, членом Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Итоги десятилетия президентства Михаила Николаева

Провозглашена Декларация о государственном суверенитете республики, принята новая Конституция, подписан Федеративный Договор. Создана крупнейшая алмазодобывающая компания мира АК «АЛРОСА». Завершено строительство железнодорожной ветки Беркакит-Алдан-Томмот. Началась массовая газификация села.

Фото: nikolaevcentre.ru

Построены Диагностический центр медицины, Центр охраны материнства и детства, в Московской области в поселке Николина гора был построен санаторий «Бэс Чагда», плавательный бассейн «Долгун», стадиона с манежем «Юность».

Открыто более 10 высших учебных заведений, построено более 200 новых зданий школ. Осуществлена всеобщая компьютеризация школ и обеспечен бесплатный доступ к всемирной глобальной сети Интернет. Были установлены пособия для поддержки материнства и детства и всенародные праздники – День Матери, День Отца.

Михаил Николаев был инициатором и организатором проведения в Якутске Международных детских спортивных игр «Дети Азии», получивших всемирное признание и патронат Международного олимпийского комитета. Первые Игры состоялись в Якутске в 1996 году и проводятся регулярно каждые четыре года, несколько лет назад на Сахалине был дан старт зимнему формату соревнований.

Фото: 100yakutia.ru

Для укрепления самобытной культуры народов учрежден День родного языка, а национальный праздник Ысыах получил государственный статус. Николаев провел большую работу по реабилитации незаконно осужденных и репрессированных политических и общественных деятелей и представителей интеллигенции.

Николаев стал одним из первых руководителей субъектов Российской Федерации взял обязательство перед мировым сообществом по охране природы. Благодаря ему создано 125 особо охраняемых природных территорий, 74 ресурсных резервата и взято под охрану 17 памятников природы.

В 2001 году по инициативе Михаила Ефимовича Николаева был создан Якутский научный центр комплексных медицинских проблем Сибирского отделения российской академии медицинских наук.

Общемировое признание

В официальном докладе Программы развития ООН по рейтингу развития человеческого потенциала среди регионов Российской Федерации Якутия поднялась с 41 места в 1991 году до 8 места в 2001 году, что было признано как один из выдающихся положительных примеров регионального развития.

Михаил Николаев был признан «человеком тысячелетия». Это международное звание присваивается по решению Международного биографического центра в британском городе Кембридж.

Фото: nikolaevcentre.ru

Михаил Николаев является общепризнанным политическим и духовным лидером многонационального народа Республики Саха, его жизненный путь является примером для подражания и образцом служения своему народу.

Награды Михаила Николаева:

В 2002 году за выдающиеся заслуги в укреплении государственности республики, значительный вклад в социально-экономическое развитие и упрочение международных связей было присвоено звание «Почетный гражданин Республики Саха (Якутия)».

ЮНЕСКО и Международный олимпийский комитет наградили памятными золотыми медалями. Является лауреатом Международной премии «За вклад в сохранение биоразнообразия России». Удостоен Золотой медали им. Л.Н. Толстого Международной ассоциацией детских фондов. Имеет диплом «Человека года», присужденный Русским биографическим институтом и редакцией газеты «Кто есть кто в современном мире», «Золотым знаком» Национальной общественной премии имени Петра Великого в номинации «Лучшие государственные менеджеры».

Награжден орденами; Трудового красного знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней. Депутат Верховного Совета Якутской АССР IX, X, XI и XII созывов, народный депутат I Съезда народных депутатов РСФСР, член Союза писателей России, академик Российской академии естественных наук, лауреат Международной премии «За вклад в сохранение биоразнообразия России».

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