Ушел из жизни первый президент Якутии Михаил Николаев

Михаил Николаев

4 августа на 86-м году жизни перестало биться сердце первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева. В Якутии объявлен траур.

Скорбную весть сообщил действующий глава республики Айсен Николаев.

«Боль и скорбь. И нет таких слов, которыми можно описать все то, что Михаил Ефимович сделал для Якутии. В нем всегда умело сочетались принципиальность, сила, непреклонная воля и исключительная человечность, любовь к людям. Он умел мечтать. Он видел время.

Для каждого якутянина Михаил Ефимович был свой, родной. Первый. Великий. Наш. Наша гордость, наше достояние. Человек века. Эпоха.

До последнего дня он жил интересами людей. И в последнем нашем разговоре, как всегда мы много говорили о будущем Якутии, благополучии ее жителей. Кто бы знал, что таких душевных разговоров больше не повторится... Это горе», — опубликовал он пост в своем телеграм-канале.

Выражаем соболезнования родным и близким Михаила Ефимовича. Скорбим вместе со всей Якутией.

Биография

Михаил Ефимович родился 13 ноября 1937 года в Октемском наслеге Орджоникидзевского района Якутской АССР. В 1961 году, после окончания Омского государственного ветеринарного института, начал трудовую деятельность ветврачом в Жиганском районе.

А затем перешел на комсомольскую работу: стал первым секретарем Жиганского райкома комсомола, заведующим отделом комсомольских органов Якутского обкома комсомола, первым секретарем Якутского городского комитета комсомола.

С 1969 по 1971 годы учился в Высшей партийной школе при ЦК КПСС.

С 1975 по 1979 гг. — заместитель председателя Совета министров ЯАССР.

С 1979 по 1985 гг. — министр сельского хозяйства республики.

С 1985 по 1989 гг. — секретарь Якутского обкома КПСС, курировал вопросы агропромышленного комплекса.

В декабре 1989 года был избран председателем президиума Верховного совета ЯАССР.

В апреле 1990 года избран председателем Верховного совета республики. Депутат Верховного совета ЯАССР IX-XI созывов и народный депутат Якутии XII созыва.

20 декабря 1991 года избран первым президентом Якутии, получив 76,7% голосов избирателей. Видео с инаугурации можно посмотреть в нашем телеграм-канале по ссылке.

27 декабря 1991 года Якутская-Саха Советская Социалистическая Республика была переименована в Республику Саха (Якутия).

В 1996 году переизбран на второй срок, набрав 58,96 % голосов избирателей.

Член Совета Федерации первого и второго созывов. Член комитета Совета Федерации по социальной политике и комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации.

В декабре 2011 года избран депутатом Государственной Думы VI созыва от «Единой России». Член комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

После истечения полномочий депутата Госдумы решением главы республики Егора Борисова был назначен государственным советником РС(Я).

Также являлся руководителем ряда общественных организаций. Президент Международного общественного движения «Восточное измерение», президент Национального общественного комитета «Российская семья».

Жена — Дора Никитична. У них трое детей, внуки, правнуки.

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