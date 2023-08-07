Спасибо Вам за все: якутяне прощаются с Михаилом Николаевым

Фото: KP.RU

С самого утра в Государственный театр оперы и балета в Якутске тянется вереница желающих проститься с первым президентом Якутии Михаилом Николаевым и проводить его в последний путь.

Словно паломники в Мекку, люди стекаются сюда отовсюду. Кто-то с венком, кто-то с цветами, а кто без — не нашел. В ближайших цветочных ларьках раскупили все гвоздики и красные розы.

«Все разобрали, много людей было», — сказали «КП — Якутия» в одном из них, едва мы переступили порог.

Мы нашли в другом, более отдаленном две красные розы (гвоздики у них тоже давно закончились). Девушка за прилавком понимающе сразу завязала их черной лентой. За нами в ларек зашли две женщины. Думаем, они купили последние четыре розы.

Гвоздик и красных роз на всех желающих проститься не хватило. Но какая разница, какого цвета цветок и есть ли он вообще, главное — уважение

Чем ближе подходишь к театру, тем сильнее чувствуешь общее единение с другими. Даже после смерти Михаил Ефимович продолжает объединять людей вокруг себя.

У входа в театр образовалась очередь, хоть она и продвигается быстро. Просто желающих проявить уважение очень много.

После 6 вечера людей стало еще больше. Фото: «Эхо столицы»

После 6 вечера очередь стала еще больше.

Неиссякаемым потоком идут люди, на несколько секунд задерживаются перед гробом, мысленно благодарят и уходят. А следом приходят другие.

Фото: Андрей Сорокин

Многие не спешат уходить с площади, особенно пожилые. Присаживаются на скамейки и о чем-то долго думают.

«Это великий человек. Он сделал очень много для развития нашей республики», — рассказывает одна проходившая мимо мама своей дочери.

«Это твой прадедушка», — говорит другая женщина, пожилая, своей внучке.

«Человек-эпоха. Это сколько же всего было», — вспоминает еще одна бабушка.

Бабушка, перед тем как уйти, сидела и долго думала о чем-то

Проводы в Якутске продлятся до 20:00. Успевайте проститься.

А завтра прощание пройдет в Хангаласском районе — в селе Чапаево. Адрес: улица Г. Саввина, дом 1. Траурный митинг состоится с 10 до 12 часов, обряд отпевания с 12.00 до 12.30, похороны начнутся в 12.30.

Из Якутска будут курсировать автобусы №8 и 110/114 с автовокзала. Проезд бесплатный. Подробнее здесь.

Мы собрали информацию о биографии, работе и заслугах Михаила Ефимовича Николаева. Почитать ее можно здесь. А также здесь.

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