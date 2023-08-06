Владимир Путин выразил соболезнования жителям Якутии в связи со смертью Михаила Николаева

Фото: sakha.gov.ru
Утром 5 августа ушел из жизни первый президент Якутии Михаил Николаев. Президент России Владимир Путин принес соболезнования жителям республики.
– Первый президент Якутии, он искренне любил родной край, многое сделал для его социально-экономического развития, сбережения самобытных традиций и обычаев земляков, повышения качества их жизни, – отметил глава государства.
Он подчеркнул, что Михаил Ефимович внес значимый вклад в укрепление межнационального мира и согласия в стране.
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