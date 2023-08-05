Определено место первой траурной церемонии прощания с первым президентом Якутии Михаилом Николаевым

Фото: sakha.gov.ru

4 августа на 86-м году жизни ушел из жизни первый президент Якутии Михаил Николаев.

Правительственная комиссия и близкие родственники усопшего определили место проведения первой траурной церемонии прощания. Она состоится завтра, 6 августа с 12.00 часов в Москве, в постоянном представительстве Якутии при президенте РФ. Адрес: Мясницкий проезд, дом 3, строение 1.

Погребение тела Михаила Ефимовича пройдет на малой родине первого президента Якутии в селе Октемцы Хангаласского района. О траурных церемониях прощания в городе Якутске и селе Октемцы будет сообщено дополнительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ушел из жизни первый президент Якутии Михаил Николаев (подробнее)

Родные Михаила Николаева сообщили, где и когда пройдет прощание с первым президентом Якутии (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.