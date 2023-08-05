Михаил Ефимович Николаев

Михаил Ефимович Николаев родился 13 ноября 1937 года в Октемском наслеге Орджоникидзевского района Якутской АССР.

Отец — Ефим Федорович Николаев, мать — Мария Михайловна, девичья фамилия Козлова.

Окончил Омский государственный ветеринарный институт. Трудовую деятельность начал в 1961 году ветеринарным врачом в Жиганском районе. А затем перешел на комсомольскую работу.

Жена — Дора Никитична. У них трое детей (Ольга, Татьяна и Максим), внуки, правнуки.

Ступени по трудовой и карьерной лестнице по годам можно посмотреть по ссылке. А здесь мы приведем его заслуги.

С 1979 по 1985 гг. — министр сельского хозяйства республики. В эти годы северная республика вышла на передовые позиции в РСФСР по производству сельскохозяйственной продукции. Министерство возглавило широкомасштабную работу по социальному переустройству села: строились новые поселки с благоустроенными домами, школы, больницы, магазины, клубы и новые сельские дороги. Добился открытия в 1985 году Якутского сельскохозяйственного института, позднее преобразованного в Якутскую государственную сельскохозяйственную академию.

В апреле 1990 года избран председателем Верховного совета республики. А 24 мая того же года с трибуны съезда народных депутатов РСФСР предложил идею повышения политического статуса республики до уровня суверенного государства в составе Российской Федерации. Декларация «О Государственном суверенитете Якутской-Саха ССР» от 27 сентября 1990 года утвердила самостоятельность республики в осуществлении государственной власти на своей территории как субъекта Российской Федерации, а также ее права по своей воле и на основе своих интеллектуальных и природных ресурсов решать вопросы общественно-политической, социально-экономической, национально-культурной жизни.

20 декабря 1991 года избран первым президентом Якутии, получив 76,7% голосов избирателей. А в 1996 году переизбран на второй срок, набрав 58,96 % голосов избирателей.

Заслуги и работа Михаила Николаева как первого президента Якутии

Став президентом провел огромную работу по переводу экономики Якутии на рыночные отношения, созданию республиканской алмазно-бриллиантовой, золотодобывающей («Алроса» 1992, Комитет по драгоценным металлам и камням 1992, «Нижнеленское» 1994, Геммологический центр РС (Я) 1994, «Сахазолото» 1995, «Куранахская золотодобывающая компания» 1996, «Золото Нерюнгри» 1996, Гохран РС (Я) 1996, «Алроса-Ньурба» 1997, «Алмазы Анабара» 1998, Институт геологии алмаза и благородных металлов 2000), угледобывающей («Эльгауголь»1997,) и нефти-газоперерабатывающей отрасли (Саханефтегаз 1992, Якутгаз 1994, Институт проблем нефти и газа 1999), завершению строительства железнодорожной ветки Беркакит-Алдан-Томмот (Железные Дороги Якутии).

В самые тяжелые годы принял решение реструктурировать старые предприятия Якутска, находящиеся в затруднительном положении. Мебельная фабрика, швейный комбинат, кожевенно-обувной комбинат, деревообрабатывающая фабрика и другие производственные предприятия были сохранены и оснащены новейшим оборудованием из Италии, Швейцарии, Японии и Германии, были созданы новые рабочие места. Был построен Якутский газоперерабатывающий завод с использованием канадской технологии.

Были созданы Национальная авиакомпания Сахавиа (1993), ОАО «Сахаавиалинии» (1997), АК «Железные дороги Якутии» (1995), Агентство дорожной службы Якутии (2000), ГУ «Сахателеком» (1994).

На селе начали строить малые промышленные предприятия — комбикормовые заводы (Покровск, Хаптагай, Намцы, Качикатцы).

Начался розлив бутилированной питьевой воды, получили бурное развитие совершенно новые технологии по fashion-индустрии пошива традиционной национальной праздничной одежды, косторезное дело и другие виды самобытных декоративных ремесел. В г. Нерюнгри на производственных мощностях началась сборка корейских автомашин, предметов быта: пылесосов, утюгов и т.д.

Фото: nikolaevcentre.ru

Производилось зарыбление озер Якутии (за три года более пяти тысяч озер), которое сыграло огромную роль в увеличении продовольственной базы для населения.

В начале 90-х годов принял решение о создании (независимого от Пенсионного фонда РФ) Пенсионного фонда, постоянно задерживалась пенсия из-за отсутствия денег, налоги собирались плохо. Благодаря этому был отрегулирован своевременный сбор налогов и наладилась выдача пенсии «день в день».

В годы реформы на селе широко применялись кредиты и лизинговые системы (товарная и микро-кредитование), получила развитие семейная экономика. Только в 1999 и 2000 годы населению в виде товарного кредита было распределено около 1,1 млн голов гусей, кур и уток, 400 тыс. голов свиней, 100 тыс. голов крупного рогатого скота и лошадей, более 5 тыс. тракторов, автомобилей и единиц по переработке продукции сельского хозяйства.

За 10 лет на бюджетные средства были построены и введены в эксплуатацию 5,5 млн квадратных метров жилья.

Для борьбы с засухой и с целью улучшения качества жизни сельских жителей было построено крупное гидротехническое сооружение по подаче воды реки Лены в озеро Мюрю, речки Татта и Суола по трубам диаметром 1,2 м общей протяженностью более 200 км.

Началась массовая газификация села, построен газопровод под рекой Вилюй, начата работа по переброске природного газа в заречные улусы через реку Лена.

В целях поддержки инициативы населения в реализации задач по повышению уровня благосостояния каждого жителя республики издал указ «О задачах общереспубликанского движения «Две тысячи добрых дел 2000 года» (1999). Благодаря этому только за один 2000 год были построены и введены 40 спортивных залов, 4 стадиона, построены и реконструированы 38 школ, 16 детских садов, 35 музеев, 14 памятников в честь Победы в ВОВ. Эта беспрецедентная инициатива в области государственно-частного партнерства получила впоследствии широкое распространение в российском масштабе.

Основатель и инициатор Международных детских спортивных игр «Дети Азии». В школах республики количество часов, отведенных на уроки физической культуры, было доведено до 4 часов в неделю.

Фото: nikolaevcentre.ru

Появились новые образовательные учреждения, такие как Высшая школа музыки (1993 г.), Республиканское хореографическое училище им. Аксинии и Натальи Посельских (1995 г.), Физико-математический форум «Ленский край» в с. Чапаево (1999 г.)

В 1994 году золотым медалистам было выделено по одному миллиону рублей и учащимся сельских школ открыты лицевые счета по 100 тысяч рублей каждому (1993), учреждено поощрение учителям в размере 10 миллионов рублей для тех, кто защитил докторскую диссертацию.

Строительство новых объектов Якутского государственного университета им. М.К.Аммосова с общей площадью 200 тыс.м2, включая строительство плавательного бассейна «Долгун», спортивного стадиона с манежем «Юность», открытие филиалов в г.г. Мирном и Нерюнгри и более 10 высших учебных заведений, построено более 200 новых зданий школ, для улучшения материальной базы специализированных учебных заведений были построены новые здания Вилюйского и Намского педагогических колледжей и Чурапчинского государственного института физкультуры и спорта.

Появились фонды «Барҕарыы» («Возрождение») (1990), Фонд будущих поколений (1992), международный фонд «Дети Саха-Азия» (1993).

Построен современный клинико-диагностический центр мирового уровня, флагман медицины республики — «Национальный центр медицины» с пятью лечебно-диагностическими центрами, общей площадью 97 тыс. кв. м. В поселке Николина Гора Московской области построен санаторий «Бэс Чагда». Созданы Институт здоровья Академии Наук РС (Я), Центр комплексных медицинских исследований РАМН в г. Якутске, открыты медицинский институт и колледж.

Фото: nikolaevcentre.ru

Национальный праздник Ысыах был признан государственным праздником народа саха. Особый статус в качестве национального народного сокровища получили: музыкальный инструмент хомус, национальный танец осуохай, национальные виды спорта и национальный эпос Олонхо.

Провел большую работу по реабилитации незаконно осужденных и репрессированных политических и общественных деятелей и представителей интеллигенции, принявших активное участие в строительстве государственности Республики Саха и внесших неоценимый вклад в развитие национальной культуры.

Было создано 125 ООПТ, 74 ресурсных резервата и взято под охрану 17 памятников природы, 26 уникальных озерных систем и особо охраняемых ландшафтов. В том числе созданы такие уникальные природные парки «Ленские Столбы», «Устье Лены», международная биологическая станция «Лена-Норденшельд», международный резерват «Кыталык», в 2001 году создан зоопарк «Орто Дойду». По инициативе М.Е. Николаева для реинтродукции в Якутию с Таймыра завезены овцебыки, а из Канады—бизоны.

Заключение

Мы не смогли уложить в одну статью все заслуги Михаила Ефимовича. Но думаем, достаточно указать, что в официальном докладе программы развития ООН по рейтингу развития человеческого потенциала среди регионов РФ Якутия поднялась с 41-го места в 1991 году на восьмое в 2001-м.

А если вы хотите еще более подробно изучить его биографию, посетите специальный сайт «Николаев Центр».

Михаил Ефимович ушел из жизни 4 августа на 86-м году жизни. Где и когда пройдет прощание с первым президентом Якутии — по ссылке.

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