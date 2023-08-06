В Москве прощаются с первым президентом Якутии Михаилом Николаевым

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Москве 6 августа в 12 часов в Зале Олонхо постоянного представительства Якутии при президенте РФ началась траурная церемония прощания с первым президентом Якутии Михаилом Николаевым, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В начале гражданской панихиды зачитали телеграмму со словами соболезнования от президента Российской Федерации Владимира Путина.

«В начале 1990 года в стране началась новая эпоха — эпоха перемен и строительства новой России. И республика не была в стороне от происходивших в стране преобразовании . Новое время требовало лидеров новои формации, способных решать принципиально новые задачи. Таким лидером стал Михаил Ефимович Николаев», — сказал ведущий церемонии, председатель правительства Якутии в 1998-2002 годах Василий Власов.

Проститься с первым президентом пришли земляки, друзья, соратники, ученики, семья и близкие Михаила Ефимовича.

Напомним, 4 августа на 86 году ушел из жизни первый президент, государственный советник Якутии Михаил Николаев. В республике объявлен траур с 5 по 8 августа включительно.

Завтра, 7 августа, в Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллоона в Якутске c 10.00 до 20.00 часов состоится траурная церемония прощания.

8 августа по завещанию первого президента он будет похоронен у себя на родине.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

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