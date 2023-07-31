ЦИК Якутии официально зарегистрировал 4 кандидатов на пост главы республики

Зарегистрированные кандидаты на выборы главы Якутии. Фото: ЦИК Якутии

В Якутии завершилась регистрация участников, претендующих на пост главы Якутии в 2023 году.

В выборной гонке будут участвовать Гаврил Парахин (ЛДПР), Виктор Губарев (КПРФ), начальник отдела в ЛОРП Игоря Борисова («Коммунисты России»). 31 июля в Центральном избирательном комитете Якутии им выдали регистрационные удостоверения. Ранее был зарегистрирован действующий руководитель региона Айсен Николаев.

У остальных 4 претендентов, по данным ЦИК Якутии, недостаточно подписей за выдвижение. Из борьбы за кресло главы выбыли пенсионер Юрий Пшенников («Гражданская платформа»), Олег Маклашов («РОДИНА»), врач-психиатр Сосновского психдиспансера Владимир Тимофеев (Партия пенсионеров), директор ритуального агентства «Мемориал» из Мирного Александр Вакарь («Зеленые»).

Напомним, выборы в Якутии пройдут в течение трех дней – избирательные участки будут работать 8, 9 и 10 сентября. В этом году якутяне выбирают главу республики, народных депутатов Государственного собрания Ил Тумэн, а также депутатов в органы местного самоуправления.

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