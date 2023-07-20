Айсен Николаев первым прошел регистрацию в качестве кандидата на должность главы Якутии

Фото: t.me/cik_yakutia

20 июля действующий глава Якутии Айсен Николаев первым прошел регистрацию на выборы главы региона, которые состоятся осенью, сообщает Центризбирком республики.

Кандидат выдвинут Якутским региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Представлено 269 листов поддержки кандидата, в том числе 38 подписей глав и депутатов 32 муниципальных районов и городских округов.

Зарегистрированному кандидату председатель Центризбиркома Якутии Евгений Федоров вручил удостоверение установленного образца.

«Взволнован той ответственностью, которую беру на себя, и возможностью сделать много хорошего для родной республики и ее жителей. Предвыборная кампания никак не повлияет на мой привычный график — впереди много работы. Я благодарен всем за поддержку — для меня это очень ценно», — написал потом в своем официальном телеграм-канале Айсен Николаев.

Напомним, действующий глава подал документы в Центральную избирательную комиссию 3 июля. Кроме него, документы для регистрации подали еще семь кандидатов.

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